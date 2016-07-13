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روسيا تشيد بإعلان الرئيس السيسى استعداد مصر للوساطة بين فلسطين وإسرائيل

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روسيا تشيد بإعلان الرئيس السيسى استعداد مصر للوساطة بين فلسطين وإسرائيل روسيا تشيد بإعلان الرئيس السيسى استعداد مصر للوساطة بين فلسطين وإسرائيل
أشاد فيتالى تشوركين المندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أعرب عن استعداد للوساطة بين الفلسطينيين وإسرائيل بما يثمر خدمة للمفاوضات وإحلال السلام.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها فى اجتماع مجلس الأمن الدولى طبقا لقناة روسيا اليوم فجر اليوم "الأربعاء"

وأكد تشوركين تمسك بلاده بصفتها عضوا فعالا فى الرباعية الدولية بحل عادل للقضية الفلسطينية وقيام دولة للفلسطينيين عاصمتها القدس الشرقية.

وأشار المندوب الروسى إلى أن التقرير الصادر عن الرباعية فى الأول من الشهر الجارى قد عكس طموح المجتمع الدولى لتطبيق حل الدولتين فى حدود 67 ودعا إلى وقف العنف من الجانبين وناشد إسرائيل التخلى عن سياسة التوسع والاستيطان فى الضفة الغربية والقدس الشرقية وشجب اقتضام الأراضى هناك على حساب الفلسطينيين.

وأضاف أنه ولابد على هذا الصعيد من الوقوف على ما أعلنته تل أبيب مؤخرا عن خططها لتشييد 800 وحدة استيطانية جديدة على الأراضى الفلسطينية المحتلة.

ولفت تشوركين النظر إلى الأوضاع الإنسانية الحرجة فى قطاع غزة والتى تسهم حسب تقرير الرباعية فى زعزعة الجهود الرامية إلى الحل التفاوضى وتعطيلها.
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مصر 365

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