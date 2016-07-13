جامعة الزقازيق تنظم معسكرات طلابية لإعداد "قادة المستقبل" نهاية الشهر

تحت شعار "قادة المستقبل" تبدأ جامعة الزقازيق معسكرات طلابية لإعداد القادة اعتبارا من يوم الأحد 24 يوليو الحالى، التى تنظمها برعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة بهدف الإعداد المبكر للقيادات المستقبلية من بين طلاب الجامعة لبناء وتكوين الشخصية لتكون قادرة على ممارسة القيادة فى المؤسسات الإدارية والمساهمة بفاعلية فى نهضة الوطن.

وأكد الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون التعليم والطلاب على أهمية مثل هذه المعسكرات التى تتضمن ندوات وورش عمل وأنشطة ثقافية ورياضية وفنية تستهدف تعميق أفكار الطلاب عن المهام القيادية وكيفية تنميتها لدى الطلاب والطالبات وفتح قنوات للحوار بين القيادات الجامعية والمسئولين وقادة الرأى من المفكرين والطلاب من أجل إيجاد وخلق نوع من الارتباط الفكرى والثقافى بينهم لترسيخ قيم الولاء والانتماء والمسؤولية والأخلاق.

وأضاف الدكتور هانى وفا منسق عام الأنشطة الطلابية أن عدد المستفيدين من المعسكرات 640 طالبا وطالبة بواقع أربعة أفواج ويستوعب الفوج الواحد 160 طالبًا وطالبة، يلتقون على مدى خمسة أيام مع قيادات جامعية وإدارية وتنفيذية ومسئولين يتناقشون فى مجالات مختلفة ويستمعون إليهم ويستفيدون من خبراتهم الذاتية.