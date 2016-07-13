"الجنايات" تنظر اليوم ثانى جلسات محاكمة 67 متهما بـ"اغتيال النائب العام"

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، ثانى اليوم الأربعاء، جلسات محاكمة 67 متهما فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بينهم 51 متهما محبوسين.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحي الروينى وسكرتارية أيمن القاضي وممدوح عبد الرشيد، ويواجه المتهمون فى القضية عدة تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حماس، والقتل العمد والشروع فى القتل، والتخريب، وحيازة أسلحة ومفرقعات والتسلل عبر الحدود. كان موكب النائب العام الراحل هشام بركات قد تعرض لتفجير إرهابى، فى يونيو الماضى، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة 9 بينهم حرس النائب العام وسائقين ومدنى تصادف مروره بجوار الموكب.