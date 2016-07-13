ضبط 5 بحوزتهم أسلحة نارية وعاطل بحوزته 3.5 كيلو بانجو فى قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن قنا برئاسة اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، وإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، من ضبط عدد من البنادق الآلية والذخيرة بدون ترخيص بمراكز المحافظة المختلفة.

وتم ضبط "رمضان أ ج"، 48 سنة، مقاول بمركز قوص جنوب المحافظة وبحوزته بندقية آليى و(5) طلقات، و"إسماعيل ج أ م"، 19 سنة، عامل، بمركز دشنا وبحوزته بندقية آلية، كما تم ضبط "عادل أ أ ق"، 45 سنة، عامل، مركز دشنا، وبحوزته بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها، و"عبد الفتاح و أ م"، 51 سنة، فنى بمدينة قنا، وبحوزته بندقية خرطوش، و"عمر س ع ع"، 20 سنة، عاطل، بمركز نقادة، وبحوزته بندقية خرطوش محلى الصنع، وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة قفط جنوب محافظة قنا من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عامل قبل ترويجها على عملائه، حيث تم ضبط "توفيق ع ت"، 32 سنة، عاطل، بعد ورود معلومات بقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وعثر بحوزته على كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 3، 500 كيلو جرام بقصد الاتجار، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المتهم والمضبوطات.

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