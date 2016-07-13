اليوم نظر دعوى تتهم وزير الشباب بعدم تنفيذ حكم قضائى

تنظر محكمة جنح الدقى اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وسكرتارية علاء الدين إبراهيم ومحمد حلمى، دعوى لمياء محمد رشدى والتى تتهم فيها المهندس خالد محمود عبد العزيز بعدم تنفيذ حكم قضائى بإلغاء قراره بحل المجلس المنتخب الذى ترأسه المدعية.

كانت محكمة القضاء الإدارى، قد قضت بقبول دعوى لمياء محمد رشدى رئيس اتحاد الجمباز، ونهى عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للجمباز، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة بتاريخ 1 يوليو 2014، مع استمرار مجلس إدارة الاتحاد المصرى للجمباز، والذى ترأسه المدعية فى ممارسة مهام عمله حتى نهاية دورته فى عام 2016.

وجاء فى الدعوى أن وزير الشباب والرياضة لم يمتثل للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى ألغى قراره بحل الاتحاد المنتخب فى جلسة الجمعية العمومية وفقا للقانون، وعين مجلس مؤقت لإدارة الإتحاد لحين انتخاب مجلس جديد.