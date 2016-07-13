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اليوم.. استكمال محاكمة رجل الأعمال المتهم بممارسة الشذوذ الجنسى مع خادمه

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اليوم.. استكمال محاكمة رجل الأعمال المتهم بممارسة الشذوذ الجنسى مع خادمه اليوم.. استكمال محاكمة رجل الأعمال المتهم بممارسة الشذوذ الجنسى مع خادمه
تستكمل اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، محاكمة رجل الأعمال "خالد ع" بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسى مع خادمه "محمد م"، وتعاطيهما وحيازتهما للمخدرات.

ومن المقرر أن تطلع المحكمة على تقرير اللجنة الثلاثية للطب النفسى الذى أعدته اللجنة بعد إيداعه إحدى دور الاستشفاء النفسى بناء على طلب المستشار جميل سعيد محامى دفاع المتهم.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم إدارة وتهيئة مكانا لتعاطى "الحشيش" و"الميثامفيتامين" مقابل ممارسة الفجور، وقدم بقصد التعاطى للمتهم الأول وآخرين المخدرين المذكورين بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بقصد تعاطى المخدرين فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.


>تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بممارسة الشذوذ الجنسى مع خادمه لـ13 يوليو
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