باحثون أمريكيون: شرب المزيد من الماء أسهل وسيلة لعلاج السمنة المفرطة

كشفت دراسة علمية حديثة أن شرب المزيد من المياه وسيلة سهلة للمساعدة فى إدارة الوزن للأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة وفقا لدراسة جديدة من جامعة ميشيجان الأمريكية.

وعلى الرغم من أن العديد من الدراسات تركز على دور الكربوهيدرات والدهون والسكر والبروتين فى ارتفاع مستويات السمنة، لكن وجد فريق من الباحثين من جامعة مشيجان الأمريكية أن شرب المزيد من المياه على مدار اليوم يعزز الحصول على وزن صحى.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 9528 من البالغين من عمر 18 - 64 وفحص نظامهم الغذائى، ووجدوا أن ما يقرب من ثلث البالغين الذين يتمتعون بوزن مثالى كانوا يشربون مياها بالقدر الكافى، أما البدناء الذين لديهم ارتفاع فى مؤشر كتلة الجسم (BMI)، يعانون من عدم شرب المياه.

المؤلف الرئيسى للدراسة، تامى تشانغ، أكد أن استهلاك الأطعمة الصحية التى تحتوى على نسبة عالية من المياه، مثل الفواكه والخضروات، والتى غالباً ما ينصح بها كجزء من خطة إدارة وزن صحى، يمكن أن تساعد أيضا على ترطيب الجسم وإمداده بالكمية المناسبة التى يحتاجها.

وأضاف الباحثون أن الماء قد يستحق المزيد من الاهتمام عند التفكير فى معالجة السمنة على المستوى العالمى.

و نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”، وذلك فى الثانى عشر من شهر يوليو الجارى.