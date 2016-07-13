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مطار القاهرة يستقبل اليوم أول طائرة تعمل بالطاقة الشمسية

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مطار القاهرة يستقبل اليوم أول طائرة تعمل بالطاقة الشمسية مطار القاهرة يستقبل اليوم أول طائرة تعمل بالطاقة الشمسية
يستقبل مطار القاهرة الدولى، فى السادسة من صباح اليوم الأربعاء، أول طائرة تعمل بالطاقة الشمسية "سولار امبالس 2" قادمة من إسبانيا، فى إطار جولتها حول العالم، التى بدأتها من الخليج العربى فى مارس من العام الماضى لدعم لتكنولوجيا الطاقة النظيفة.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولى، إنه من المقرر أن يتم استقبال الطائرة فى صالة "٤"، بحضور شريف فتحى وزير الطيران المدنى، مضيفا أن الطائرة تصل من أسبانيا فى رحلة تستغرق ٤٨ ساعة، وتقوم بالطيران أعلى منطقة الأهرامات بالجيزة، وسوف تقوم بتصوير الأهرامات لحظة الشروق، ثم تتجه بعد ذلك إلى مطار القاهرة حيث يكون هناك استقبال رسمى لها، ويستغرق زمن وصولها من الأهرامات إلى المطار حوالى نصف ساعة.

وأضافت المصادر، أنه تم تخصيص "هنجر"وخيمة خاصة بصالة "٤" بالمطار من أجل الطائرة التى تسع لفرد واحد فقط، وتزن ٢٣٠٠ كجم وعرضها ٧٢ متر، ويصل ارتفاعها من ١٨٠٠ إلى ٢٨٠٠ متر ولديها القدرة على الطيران لمدة أسبوعين فقط، ثم يعاد شحنها بأساليب علمية محددة، وقالت المصادر أن الطائرة مزودة بعجلتين فقط الأولى أمامية والثانية خلفية.


>مطار القاهرة ينهى استعداداته لاستقبال أول طائرة تعمل بالطاقة الشمسية.. مصادر: "سولار" السويسرية تصل من إسبانيا فى رحلة تستغرق 48 ساعة.. وتقوم بتصوير الأهرامات لحظة الشروق.. و65 فنيًا لتجهيزها
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