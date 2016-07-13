مختار نوح: "الإخوان" تتهم ثورة 25 يناير بإفساد أخلاق شباب الجماعة

قال مختار نوح، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن الجماعة تنظر لثورة 25 يناير بعدة وجهات نظر، ففى الوقت التى تصور فيه للرأى العام أنها مع أهداف ثورة يناير وتسعى لتحقيق مطالبها تتهم الثورة فى السر بإفساد شباب الجماعة.

وأضاف القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن 25 يناير 2011 جعل شباب الجماعة يطالب بمحاسبة القيادات بعدما كان لا يجرؤ على الحديث عن مساءلتهم فى الماضى.

مختار نوح: الكونجرس بدأ يلتفت لخطورة جماعة الإخوان وعلاقتها بالإرهاب

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