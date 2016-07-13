بالصور.. المطرب أحمد جمال يشعل حفل النادى الاجتماعى بمطروح

شهد الحفل الغنائى الذى ينظمه النادى الاجتماعى، للمطرب أحمد جمال، حضوراً كثيفاً من أعضاء ورواد النادى، وسط حالة من التفاعل بين الجمهور والمطرب وترديد الأغانى معه.

بدأ المطرب الحفل بأغنية " أضحكى خلينى أضحك"، والتى لاقت تصفيقاً من الجمهور، وترديد بعض الشباب والفتيات الأغنية معه، ورفع بعض المعجبين صور المطرب خلال غنائه.

وأكد الكابتن صالح يونس مدير النادى، أن هذا الحفل يأتى فى إطار الأنشطة الترفيهية، التى تسعى إدارة النادى إلى توفيرها لأعضائه ورواده، بعد أن تم تجديد النادى وتطويره بشكل كامل، وإحياء الأنشطة المختلفة به، بعد أن أُهمل لسنوات وهجره أعضائه.

وأهدى المهندس سعيد صبرى رئيس مجلس إدارة النادى الاجتماعى درع النادى للمطرب خلال الحفل.

وشهد الحفل تواجد أمنى مكثف داخل النادى وبمحيطه، لتأمين الحفل ودخول وخروج الجمهور، بالإضافة لأمن النادى والأفراد المشاركين فى تنظيم الحفل، حيث تميز الحفل بحسن التنظيم وعدم وجود سلبيات أو تجاوزات.



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المطرب أحمد جمال لحظة صعوده المسرح



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أحمد جمال يبدأ الحفل بأغنية اضحكى خلينى اضحك



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الجمهور أثناء انتظار صعود المطرب للمسرح



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جانب من الحضور ومسئولى النادى

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