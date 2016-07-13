اليوم.. محاكمة 48 متهما فى مقتل الصحفية ميادة أشرف

تستكمل الدائرة 11 إرهاب، اليوم الأربعاء ، محاكمة 48 متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب أعمال عنف وقتل الصحفية ميادة أشرف، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عين شمس".

و من المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم، التى تنعقد برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت زكى ومختار محمد صابر وسكرتارية حمدى الشناوى، إلى شهود الإثبات من الثامن حتى الحادى عشر.

كانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهمين تهم تولى قيادة فى جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والقتل والعمد والشروع فيه وتنظيم تجمهر بمنطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014، وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين والإعلاميين الرافضين لتجمهرهم وقوات الشرطة.

تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "مقتل ميادة أشرف" لجلسة 13 يوليو المقبل

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