إبراهيم عبد الخالق لـ في الجول: نحن من صعبنا اللقاء على أنفسنا.. وهذا سبب احتفالي

أكد إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الزمالك أن فريقه هو من صعب مواجهة اتحاد الشرطة على نفسه على الرغم من أنه كان بإمكانه إنهائها مبكرا.

وتغلب الزمالك على اتحاد الشرطة يوم الثلاثاء بهدفين مقابل هدف في دور الـ16 من كأس مصر وتأهل لربع النهائي لملاقاة الاتحاد السكندري.

وتحدث إبراهيم عبد الخالق لـFilGoal.com قائلا:"كنا نستطيع إنهاء المباراة مبكرا خلال الشوط الأول".

وأكمل"لكن شعرنا بأن المباراة سهلة وهذا أدى لزيادة الضغط علينا في الشوط الثاني، لكن في النهاية نجحنا في تسجيل هدف الانتصار في اللحظات الأخيرة".

وبسؤاله عن سبب احتفاله بالهدف مع باسم مرسي وأيمن حفني أوضح"الثنائي بلغني بتسجيلي لهدف خلال المباراة ولذلك قمت بالاحتفال معهم فور تسجيلي".