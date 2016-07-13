مرتضى منصور: حسام حسن أخطأ.. لكني رجائي للنائب العام بإلغاء حبسه

طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ولجنة الأندية وزير الداخلية بإلغاء حبس حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي في واقعة اعتدائه على مصور تابع لمديرية الأمن.

وأمرت النيابة بحبس حسام حسن وحسن مصطفى ووليد بدر أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وقال مرتضى منصور عبر قناة ON TV: "أخطأ حسام حسن بالتأكيد، لكنه اعتذر ورجائي لوزير الداخلية بتقبل اعتذاره واعتذاري بصفتي رئيس للجنة الأندية".

وأضاف "أناشد النائب العام بإلغاء قرار حبس حسام حسن فقد قدم الكثير لمصر.. وأعلم أنه لا أحد فوق القانون لكن القانون ليس أعمى".

وتابع "كل إنسان وارد أن يخطيء، كما أن المصور ليس معلوما هويته وأرجو أن يتقبل معالي الوزير اعتذارنا".