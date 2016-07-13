كهربا لـ في الجول: سأنضم إلى اتحاد جدة

أكد محمود عبد المنعم "كهربا" جناح فريق الزمالك أنه سيتمم انتقاله لفريق اتحاد جدة السعودي اليوم الأربعاء على سبيل الإعارة لمدة عام.

ويصل وفد من اتحاد جدة إلى القاهرة للاجتماع مع مسؤولي الزمالك لإنهاء صفقة كهربا. (طالع التفاصيل)

وقال كهربا لـFilGoal.com "غدا بإذن الله سأتمم انتقالي لاتحاد جدة، أوعد جماهير الزمالك أن أكون صورة مشرفة للفريق في الدوري السعودي".

وأضاف "سأعود من جديد للزمالك فهو أكبر فريق في إفريقيا وأتمنى أن يكمل اللاعبين مشوارهم في دوري أبطال إفريقيا وأن يحصلوا على اللقب".

وتابع "الزمالك وقف بجانبي، عندما أعود لمصر لن ألعب لغير الزمالك".

واختتم كهربا تصريحاته قائلا "قبل أن أرحل سأقول لزملائي أن بطولة إفريقيا هي أهم شيء".