رئيس الزمالك: أشكر الحكم الأردني رغم عدم احتسابه ركلة جزاء صحيحة

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك شكره لأحمد يعقوب الحكم الأردني الذي أدار مباراة فريقه ضد الشرطة والتي انتهت بفوزه 2-1.

ولجأ اتحاد الكرة لإسناد مباراة الزمالك والشرطة للحكم الأردني بعد رفض لجنة الحكام إدارة مباريات للفريق الأبيض.

وقال مرتضى عبر قناة ON TV: "أشكر الحكم الأردني المحترم رغم عدم احتسابه ركلة جزاء صحيحة لنا".

وأضاف "الخطأ لا يوجد فيه تعمد، فقد احتسبها لكن الحكم المساعد تراجع وجعله يتراجع عن قراره.. هذا لا عيب فيه، ولا ننسى أن ركلة الجزاء مؤثرة في نتيجة المباراة إذ جاءت وقت التعادل".

وأتم "الخطأ وارد ويمكن أن يحدث في المباريات، لكن هذا الرجل أنقذ كارثة حقيقية برفض الحكام إدارة مباريات الزمالك".

وكان الحكم قد احتسب لمسة يد على مدافع الشرطة قبل أن يتراجع في قراره بناء على شارة من الحكم المساعد. (التفاصيل)