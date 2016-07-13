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مرتضى منصور: مصطفى فتحي لن يرحل عن الزمالك بهذا المبلغ

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مرتضى منصور: مصطفى فتحي لن يرحل عن الزمالك بهذا المبلغ مرتضى منصور: مصطفى فتحي لن يرحل عن الزمالك بهذا المبلغ

أشاد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بمصطفى فتحي جناح الفريق الذي سجل هدفا قاتلا في فوز فريقه على الشرطة 2-1 في دور الـ16 لكأس .

وخطف مصطفى فتحي التأهل للزمالك باختراق ناجح لدفاعات الشرطة في الدقيقة 95.

وقال مرتضى منصور عبر قناة ON TV: "وجهة نظري تأكدت عندما وصل عرضا لمصطفى فتحي بقيمة 500 ألف يورو".

وأضاف "لا يمكن أن يرحل مصطفى فتحي بخمسة ملايين جنيه فقط.. وقد اجتمعت به مع محمود عبد المنعم (كهربا) قبل يومين للحديث حول احترافهما".

ولم يكشف مرتضى منصور ما قاله في أمر احتراف الثنائي، لكنه أكد بوجود وفد من اتحاد جدة يجتمع به مساء الأربعاء من أجل استعارة كهربا للفريق السعودي.

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