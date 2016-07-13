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اليوم.. مؤتمر بمقر ديوان الإسماعيلية لعرض خطة تنفيذ مبادرة "حلوة يا بلدى"

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اليوم.. مؤتمر بمقر ديوان الإسماعيلية لعرض خطة تنفيذ مبادرة "حلوة يا بلدى" اليوم.. مؤتمر بمقر ديوان الإسماعيلية لعرض خطة تنفيذ مبادرة "حلوة يا بلدى"
يعقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا بحضور جميع أعضاء الجهاز التنفيذى للمحافظة بقاعة المؤتمرات الكبرى، لاستعراض ومناقشة الخطة التنفيذية لمبادرة "حلوة يا بلدى.. بينا كلنا" التى أطلقتها وترعاها مؤسسة أخبار اليوم ويتم تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 16 إلى 22 يوليو بالتعاون والتنسيق التام مع وزارات التنمية المحلية والشباب والرياضة والبيئة.

والمبادرة تهدف إلى تنظيم أسبوع عمل متكامل للنظافة العامة ورفع جميع تراكمات القمامة والمخلفات بعدد من المناطق المختارة لتنفيذ المبادرة لتكون نموذجا يتم تعميمه بباقى القطاعات بجميع محافظات ، واحداث حالة من الحراك فى الشارع المصرى وانتفاضة فى مجال النظافة العامة والتطوير والتجميل للشوارع والميادين ورفع المخلفات وصيانة أعمدة الإنارة العامة واستعادة الوجه الجمالى والحضارى للشارع المصرى والحفاظ على البيئة.

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مصر 365

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