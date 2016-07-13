مدير أمن الفيوم يقود حملة مرورية بشوارع المدينة

قاد اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم حملة مرور ومرافق مكبرة شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى، وضباط إدارة مرور الفيوم، وضباط شرطة المرافق، والقوات النظامية والبحثية، مدعمة بمجموعات من قوات الأمن بإشراف القيادات الأمنية، استهدفت ضبط المخالفات المرورية وتوقيع الغرامات الفورية للمخالفات.

كما قام مدير الأمن بتفقد التمركزات الأمنية والخدمات، ووجه بشدة الملاحظة، ورفع درجة الاستعداد واتخاذ الحيطة والحذر والابلاغ الفورى حال الاشتباه بأى أجسام غريبة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى.

وأكد مدير الأمن أن جولاته تأتى فى إطار تنفيذ تعليمات وزير الداخلية بضرورة إعادة الانضباط للشارع وتفعيل الدور الأمنى وخطة المديرية فى تسيير الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية بدائرة قسم الفيوم، لظهور الكثافة المرورية بها وتفعيل التواجد الأمنى، وإشعار المواطنين بالدور الإيجابى للأمن فى تسهيل حركة المرور وضبط المخالفات المرورية وتوقيع الغرامات الفورية للمخالفات المرورية الصارخة.

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