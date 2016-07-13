حرائق الغابات بالجزائر تتلف أكثر من ألفى هكتار منذ يونيو

تسببت حرائق الغابات التى اندلعت جراء الحرارة المرتفعة التى صاحبتها رياح ساخنة منذ بداية شهر يونيو الماضى فى إتلاف مايقرب من 2.200 هكتار. ذكر ذلك مدير حماية النباتات والحيوانات فى المديرية العامة للغابات.

وأضاف المسئول أن محصلة حرائق الغابات خلال الفترة من 1 يونيو المنصرم وحتى 10 يوليو الجارى اظهرت أن ألسنة النيران طالت 2.252 هكتارا منها 675 هكتارا من الغابات، 451 هكتارا من الادغال و1.126 هكتار من الأحراش، مشيرا إلى أن هناك إرتفاعا كبيرا فى مساحة الحرائق مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت 1.282 هكتار.

وتشمل حصيلة، هذا العام 173 حريقا موزعا على 28 ولاية من بين 40 ولاية معنية بحرائق الغابات. وتأتى بجاية فى مقدمة الولايات التى تضررت من حرائق الغابات يليها سيدى بلعباس وبومرداس.

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