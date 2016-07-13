أمين الطائف: توسيع نطاق عمل هيئة تطوير مكة المكرمة يدعم التنمية المتوازنة بالمحافظات

م. محمد المخرج

أكد م. محمد بن عبدالرحمن المخرج أمين الطائف، أن توسيع نطاق عمل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة يدعم التنمية المتوازنة في المحافظات، منوهاً إلى الدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة لكل ما يهم الوطن والمواطن.

ورفع الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على قرار موافقة مجلس الوزراء بتغيير مسمى هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وتوسيع نطاق عملها لتشمل المنطقة بأكملها بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مشيراً إلى أن ذلك امتداداً للدعم والاهتمام والرعاية التي حظيت به هذه المنطقة أسوة بباقي مناطق مملكتنا الغالية من دعم ومتابعة من الحكومة الرشيدة، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة بجميع المدن والمحافظات بمنطقة مكة المكرمة، معرباً عن شكره إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، على ما تجده المنطقة من دعم ومتابعة دؤوبة لجميع المشروعات التنموية والتي تنعكس بالخير والنماء لجميع المحافظات والقرى التابعة لها بالمنطقة، مبيناً أن توسيع نطاق عمل الهيئة سيسهم في تحقيق تنمية شاملة وفق رؤية سموه التي ترتكز على استراتيجية المنطقة في بناء الإنسان وتنمية المكان، وترتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وعبّر عن اعتزازه بالثقة الغالية المتمثلة في قرار مجلس الوزراء بضمه لعضوية مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وثقة سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبين أنها مسؤولية كبيرة لخدمة المنطقة وسكانها بعد التوسع الجغرافي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ليشمل منطقة مكة المكرمة كاملة، ما يعزز دور الهيئة، ويسهم في تحقيق رؤية أوسع وأشمل للعمل التنموي بها.