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60 مليون ريال لمشروعات النظافة بخمسة أحياء في تبوك

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60 مليون ريال لمشروعات النظافة بخمسة أحياء في تبوك 60 مليون ريال لمشروعات النظافة بخمسة أحياء في تبوك

م. محمد حسني هاشم

سلمت أمانة منطقة تبوك أمس موقع نظافة المنطقة الرابعة بمدينة تبوك، لإحدى الشركات المتخصصة، التي تضم خمسة أحياء بقيمة إجمالية تقدر بـ60 مليون ريال. وأوضح م. محمد بن حسني هاشم أمين المنطقة، أن العقود المبرمة في هذا الشأن شملت أحياء القادسية 1 و2 و3 إضافة إلى حي الروضة والمنطقة الصناعية، وذلك لمدة خمس سنوات. وأكد الهاشم أنه سيتم تباعاً تسليم المنطقتين الأولى والثانية لتشمل جميع أحياء مدينة تبوك، ضمن العقود الجديدة إلى مؤسسات جديدة تقوم بنظافة الأحياء وتنفيذ كافة بنود العقود. وقال إن أمانة حريصة على النهوض بمستوى الخدمات البلدية بما فيها النظافة، والحرص على استمرارية العمل في رفع المخلفات وتفريغ الحاويات وانتشار فرق النظافة المجهزة بجميع معداتها وتجهيزاتها الآلية والبشرية، مشيراً إلى أن الأمانة حريصة على متابعة أعمال الشركات المعنية بنظافة الأحياء، وتقييم عملها، ومدى حرصها على تنفيذ بنود العقد المبرم ما بينها وبين الأمانة لضمان تقديمها لسكان تلك الأحياء الخدمة على أكمل وجه. وأهاب أمين منطقة تبوك في ختام حديثه بجميع المواطنين إلى ضرورة التعاون مع مقدمي خدمة النظافة، وإخراج النفايات في وقتها المحدد، ووضعها في أكياس ورميها في الحاويات المخصصة لذلك.

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