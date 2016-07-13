مدير صحة الشمالية يفاجئ ثلاثة مستشفيات بجولة تفقدية

فاجأ مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية عبدالله العازمي، يرافقه د. فيصل العنزي المساعد للخدمات العلاجية "مستشفى رفحاء المركزي، ومستشفى العويقيلة، ومستشفى شعبة نصاب" بجولة تفقدية فجر أمس الثلاثاء.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"الرياض" أن العازمي سيتخذ عدداً من القرارات التصحيحية في القريب العاجل بناء على ما تم الوقوف عليه من ملاحظات في هذه الجولة، التي تهدف لرفع الخدمة المقدمة للمستفيدين، وأشارت هذه المصادر إلى أن "صحة الحدود الشمالية" لن تألوا جهداً في تحقيق رضا المستفيدين وما فيه خدمة المريض والمراجع.