أخبار عاجلة

التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مدير صحة الشمالية يفاجئ ثلاثة مستشفيات بجولة تفقدية

Google+ Print

فاجأ مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية عبدالله العازمي، يرافقه د. فيصل العنزي المساعد للخدمات العلاجية "مستشفى رفحاء المركزي، ومستشفى العويقيلة، ومستشفى شعبة نصاب" بجولة تفقدية فجر أمس الثلاثاء.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"الرياض" أن العازمي سيتخذ عدداً من القرارات التصحيحية في القريب العاجل بناء على ما تم الوقوف عليه من ملاحظات في هذه الجولة، التي تهدف لرفع الخدمة المقدمة للمستفيدين، وأشارت هذه المصادر إلى أن "صحة الحدود الشمالية" لن تألوا جهداً في تحقيق رضا المستفيدين وما فيه خدمة المريض والمراجع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية