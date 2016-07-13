مدير جامعة شقراء: سنستغني عن 45% من المباني المستأجرة قريباً

أوضح مدير جامعة شقراء المكلف د. عدنان الشيحة، أن الجامعة تعمل خلال المرحلة المقبلة على الاستغناء التام عن 45% من المباني المستأجرة واستبدالها بمبانٍ أكاديمية حديثة الإنشاء، مجهزة بأحدث وسائل التعليم والتقنية.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها د. في حفل المعايدة لمنسوبي الجامعة والذي أقيم بالمدينة الجامعية بحضور عدد من قيادات الجامعة وعمداء ومديري الإدارات.

وأضاف بأن الجامعة وخلال الأشهر المقبل تشهد جملة من البرامج والمشروعات النوعية والرائدة منها ما تم الإعلان عنه، مؤخراً من طرح منافسة إنشاء المستشفى الجامعي بالمدينة الجامعية بمحافظة شقراء بسعة 400 سرير ويضم كافة التخصصات الطبية.