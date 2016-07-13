أخبار عاجلة

التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مدير جامعة شقراء: سنستغني عن 45% من المباني المستأجرة قريباً

Google+ Print

أوضح مدير جامعة شقراء المكلف د. عدنان الشيحة، أن الجامعة تعمل خلال المرحلة المقبلة على الاستغناء التام عن 45% من المباني المستأجرة واستبدالها بمبانٍ أكاديمية حديثة الإنشاء، مجهزة بأحدث وسائل التعليم والتقنية.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها د. في حفل المعايدة لمنسوبي الجامعة والذي أقيم بالمدينة الجامعية بحضور عدد من قيادات الجامعة وعمداء ومديري الإدارات.

وأضاف بأن الجامعة وخلال الأشهر المقبل تشهد جملة من البرامج والمشروعات النوعية والرائدة منها ما تم الإعلان عنه، مؤخراً من طرح منافسة إنشاء المستشفى الجامعي بالمدينة الجامعية بمحافظة شقراء بسعة 400 سرير ويضم كافة التخصصات الطبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية