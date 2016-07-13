أخبار عاجلة

التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

جامعة حائل تطور مهارات منسوبيها في مجال الأعمال

Google+ Print

اتفقت جامعة حائل مع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية للخدمات الاجتماعية علی شراكة تعاون جديدة، تهدف إلى تمكين طلاب الجامعة من الالتحاق في برنامج المهارات الأساسية لمحترف الأعمال، والذي يعد أحد البرامج المهمة والحديثة لتأهيل الشباب للاحتراف في مجالات الأعمال المختلفة.

وقال د. عبدالعزيز العمرو وكيل الجامعة للتطوير الاكاديمي، "إن الاتفاقية مع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية للخدمات الاجتماعية تعد خطوة من خطوات التعاون والشراكة مع قطاعات المجتمع ومؤسساته، وأن هذا البرنامج ضمن عدد من البرامج التي ستتيحها الجامعة خلال الفصل الصيفي لطلابها من خلال عمادة خدمة الاتفاقية تعد خطوة من خطوات الشراكة مع مؤسسات المجتمع المجتمع والتعليم المستمر، والتي تستهدف تطوير مهارات طلاب الجامعة وشباب المنطقة، وتأهيلهم للتعليم الجامعي وسوق العمل".

يُذكر أن البرنامج منقسم إلى ست وحدات تدريبية "مقدمة في الأعمال التجارية، وإنشاء الأعمال، ومقدمة في خدمة العملاء، ومقدمة في اتصالات الأعمال، ومقدمة في سلوكيات الأعمال، والتكنولوجيا في الأعمال والأنشطة التجارية"، ويستمر البرنامج لمدة شهر خلال الإجازة الصيفية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية