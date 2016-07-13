جامعة حائل تطور مهارات منسوبيها في مجال الأعمال

اتفقت جامعة حائل مع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية للخدمات الاجتماعية علی شراكة تعاون جديدة، تهدف إلى تمكين طلاب الجامعة من الالتحاق في برنامج المهارات الأساسية لمحترف الأعمال، والذي يعد أحد البرامج المهمة والحديثة لتأهيل الشباب للاحتراف في مجالات الأعمال المختلفة.

وقال د. عبدالعزيز العمرو وكيل الجامعة للتطوير الاكاديمي، "إن الاتفاقية مع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية للخدمات الاجتماعية تعد خطوة من خطوات التعاون والشراكة مع قطاعات المجتمع ومؤسساته، وأن هذا البرنامج ضمن عدد من البرامج التي ستتيحها الجامعة خلال الفصل الصيفي لطلابها من خلال عمادة خدمة الاتفاقية تعد خطوة من خطوات الشراكة مع مؤسسات المجتمع المجتمع والتعليم المستمر، والتي تستهدف تطوير مهارات طلاب الجامعة وشباب المنطقة، وتأهيلهم للتعليم الجامعي وسوق العمل".

يُذكر أن البرنامج منقسم إلى ست وحدات تدريبية "مقدمة في الأعمال التجارية، وإنشاء الأعمال، ومقدمة في خدمة العملاء، ومقدمة في اتصالات الأعمال، ومقدمة في سلوكيات الأعمال، والتكنولوجيا في الأعمال والأنشطة التجارية"، ويستمر البرنامج لمدة شهر خلال الإجازة الصيفية.