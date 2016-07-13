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المفـتي يسـتقبل مـديـر جـامـعـة الإمـام

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استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل والوفد المرافق له.

ورحب سماحته بوفد الجامعة، مثمناً الجهود التعليمية والأكاديمية التي تضطلع بها، ضمن المنظومة التعليمية في بلادنا، لاسيما فيما يتعلق بنشر العلم الشرعي وتخريج العلماء والدعاة، ذوي الإسهامات البارزة في تحقيق منهج هذه البلاد المرتكز على الشريعة الغراء، المتمثلة في كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

وأكد سماحة مفتي عام المملكة ضرورة توجيه الطلاب إلى ما ينفع بلادهم وأمتهم وتحصينهم ممن يروم النيل منهم.

من جانبه قدم مدير الجامعة التهنئة لسماحته بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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