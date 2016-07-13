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«الخدمة المدنية»: إعلان أسماء المدعوين للوظائف الهندسية.. اليوم

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أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه سيتم مساء اليوم الأربعاء الإعلان عن أسماء المدعوين للمطابقة النهائية المتقدمين على الوظائف الهندسية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام التي أعلنت عنها بتاريخ 21-9-1437هــ.

وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة حمد بن إبراهيم المنيف أن على من تعلن أسماؤهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من يوم الأحد من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى نهاية دوام يوم الاثنين الساعة الرابعة عصراً لمطابقة بياناتهم.

وأضاف أن الوزارة دعت في وقت سابق الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة للتقدم على شغل 98 وظيفة هندسية مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة، مشيراً إلى أن الإعلان احتوى على الوظائف الشاغرة التي تلقت الوزارة طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية إلى تاريخ 17-9-1437هـ.

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