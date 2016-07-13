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قتيلان في محكمة أميركية بنيران سجين سطا على سلاح شرطي

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قتيلان في محكمة أميركية بنيران سجين سطا على سلاح شرطي قتيلان في محكمة أميركية بنيران سجين سطا على سلاح شرطي

اعلنت السلطات الاميركية ان سجينا اطلق النار أول امس الاثنين داخل محكمة في ميشيغان (شمال الولايات المتحدة) من سلاح سطا عليه من أحد رجال الشرطة مما أوقع قتيلين وجريحين قبل ان يرديه عناصر الشرطة قتيلا.

وقال بول بيلي شريف مقاطعة بيرييت حيث جرت الواقعة "كان هناك سجين يتم نقله من زنزانته" حين "تمكن من انتزاع سلاح احد الشرطيين".

وأضاف ان السجين اطلق النار مما اسفر عن مقتل شخصين يعملان حاجبين في المحكمة واصابة نائب مأمور الشرطة ومدني، مشيرا الى ان الجريحين نقلا الى المستشفى وحالهما مستقرة.

وكان حاكم ميشيغان ريك سنايدر طمأن المواطنين في تغريدة على تويتر الى ان الشرطة اعادت الامن الى المحكمة وفتحت تحقيقا في الحادث.

واضاف الحاكم "هذه اوقات عصيبة بالنسبة الى قوات الامن، ولذلك انا اطلب من الجميع ان يمدوا ايديهم" الى الشرطة، مضيفا "علينا ان نتوحد وان ندعم بعضنا بعضا".

عناصر من الشرطة تنتشر في محيط المحكمة (أ ب)

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