إسماعيل يوسف: شيكابالا قدم مباراة على أعلى مستوى.. وكنا نفكر في صن داونز

يرى إسماعيل يوسف رئيس الجهاز الفني للزمالك أن مباريات الكأس دائما ما تكون صعبة ولها طابع خاص وذلك بعد فوز فريقه المتأخر على الشرطة في دور الـ16.

وخطف الزمالك هدفا قاتلا في الدقيقة 95 ليفوز 2-1 على الشرطة ويصعد لملاقاة الاتحاد يوم 21 يوليو الجاري.

وقال إسماعيل يوسف للصحفيين: "مباريات الكأس دائما ما تكون صعبة ولها طابع خاص، كما أننا دخلنا اللقاء ونفكر في مباراة إفريقيا ضد ماميلودي صن داونز".

ويلعب الزمالك مع صن داونز في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل ويحتاج للفوز من أجل حسم تأهله لنصف النهائي بنسبة تزيد عن 90%.

وأضاف تيجانا "اللاعبون قدموا ما عليهم ومحمود عبد الرازق (شيكابالا) قدم مباراة على أعلى مستوى ولعب 70 دقيقة رائعة".

ورفض إسماعيل يوسف التعليق على أداء الحكم الأردني.