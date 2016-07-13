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هندسة شبرا تنظم احتفالية كبرى فى حب مصر ٢٤ يوليو الجارى

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هندسة شبرا تنظم احتفالية كبرى فى حب مصر ٢٤ يوليو الجارى هندسة شبرا تنظم احتفالية كبرى فى حب مصر ٢٤ يوليو الجارى
قال الدكتور السيد القاضى عميد كلية هندسة شبرا، إن كلية الهندسة بشبرا بالتعاون مع اتحاد الطلاب والأسر والأنشطة الطلابية تنظم احتفالية كبرى "فى حب "، فى إطار احتفالات جامعة بنها بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، وتزامنا مع حصول الكلية على الاعتماد المؤسسى من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وأشار القاضى إلى أن الاحتفالية يشارك فيها ويحييها فرق الكورال والفنون المسرحية والشعبية بالجامعة والموهوبين من طلاب الكلية والجامعة بأداء الأغانى الوطنية، كما تتضمن الاحتفالية استعراضات من التراث الشعبى، وذلك يوم الأحد ٢٤ يوليو من الشهر الجارى، وذلك بحضور قيادات الجامعة والكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب والخريجين.
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مصر 365

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