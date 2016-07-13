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محافظ مطروح:لا توجد بيارة بشاطئ الغرام..والمنطقة العميقة تابعة للقوات البحرية

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محافظ مطروح:لا توجد بيارة بشاطئ الغرام..والمنطقة العميقة تابعة للقوات البحرية محافظ مطروح:لا توجد بيارة بشاطئ الغرام..والمنطقة العميقة تابعة للقوات البحرية
أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح عدم صحة ما أثير حول وجود بيارة بشاطئ الغرام، تم اكتشافها أمس الثلاثاء، والتى تسببت فى غرق عدد من رواد الشاطئ.

وأوضح المحافظ فى بيان صادر عن المحافظة، منذ قليل، أن الحفرة بمنطقة بعيدة عن منطقة نزول رواد الشاطئ، وأن الشاطئ أمن تماماً، مشيراً إلى أن المنطقة المنخفضة ليست بيارة وإنما جاءت نتيجة أعمال تابعة للقوات البحرية، وفور الانتهاء من عملهم تم وضع علامات تحذيرية شملت أعلام ومحدادات وحواجز لمنع اقتراب رواد الشاطئ من هذه المنطقة.

كما تم التنسيق بين الحماية المدنية ومجلس مدينة مرسى مطروح لوضع لافتة لتوضيح أنها منطقة مراكب، وليست للسباحة نظراً للعمق الموجود بالمنطقة.

- بالصور.. وضع علامات تحذيرية حول منخفض مائى يسبب الغرق بشاطئ الغرام
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