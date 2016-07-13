محافظ القليوبية يتابع إصلاح خط الطرد الرئيسى للصرف الصحى بشبرا الخيمة

قام اللواء الدكتوررضا فرحات محافظ القليوبية بزيارة مفاجئة لموقع إصلاح خط الطرد الرئيسى للصرف الصحى بشرق شبرا الخيمة، من أجل الإشراف على المرحلة النهائية لإصلاح الخط، ورافقه خلال الجولة المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، والمحاسب علاء النادى رئيس حى غرب شبرا الخيمة.

وأصدر فرحات تعليمات فورية ببدء فتح المياه وتجربة الخط تخفيفاً عن المواطنين الذين عانوا بعض المصاعب والمشاكل خلال الأيام الماضية، وطالب جميع المسؤؤلين بمواصلة العمل ليلاً ونهاراً وبذل كل الجهود الممكنة لسرعة حل هذه الأزمة.