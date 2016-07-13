مصدر بـ"التعليم":نسبة النجاح فى عينة التاريخ للثانوية العامة تخطت الـ 90%

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن نسبة النجاح فى العينة العشوائية لمادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة تخطت الـ" 90%"، موضحا أن الكنترولات انتهت من تصحيح العينة العشوائية والتى تقدر بنسبة تصل إلى 5% من كراسات الإجابة.

وأضاف المصدر لـ" اليوم السابع"، أنه من المتوقع بنسبة كبيرة انتهاء الكنترولات من تصحيح المادة بأكملها غدا الخميس، مشيرا إلى أن التقارير الواردة من مقدرى الدرجات داخل الكنترولات أكدت أن الامتحان من أفضل الأسئلة خلال السنوات السابقة بالثانوية العامة، لافتا إلى أنه تضمن كافة أجزاء المناهج وتميز بوضوحه.

وأوضح المصدر أن نسب النجاح مرتفعة فى المادة رغم شكوى بعض الطلاب من صعوبة الامتحان.

>كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت تأجيل امتحان التاريخ للثانوية العامة وذلك بعد تسريب الديناميكا.

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