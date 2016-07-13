أخبار عاجلة

التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصدر بـ"التعليم":نسبة النجاح فى عينة التاريخ للثانوية العامة تخطت الـ 90%

Google+ Print
مصدر بـ"التعليم":نسبة النجاح فى عينة التاريخ للثانوية العامة تخطت الـ 90% مصدر بـ"التعليم":نسبة النجاح فى عينة التاريخ للثانوية العامة تخطت الـ 90%
قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن نسبة النجاح فى العينة العشوائية لمادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة تخطت الـ" 90%"، موضحا أن الكنترولات انتهت من تصحيح العينة العشوائية والتى تقدر بنسبة تصل إلى 5% من كراسات الإجابة.

وأضاف المصدر لـ" اليوم السابع"، أنه من المتوقع بنسبة كبيرة انتهاء الكنترولات من تصحيح المادة بأكملها غدا الخميس، مشيرا إلى أن التقارير الواردة من مقدرى الدرجات داخل الكنترولات أكدت أن الامتحان من أفضل الأسئلة خلال السنوات السابقة بالثانوية العامة، لافتا إلى أنه تضمن كافة أجزاء المناهج وتميز بوضوحه.

وأوضح المصدر أن نسب النجاح مرتفعة فى المادة رغم شكوى بعض الطلاب من صعوبة الامتحان.
>كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت تأجيل امتحان التاريخ للثانوية العامة وذلك بعد تسريب الديناميكا.

مصدر بـ"التعليم": تسليم الهواتف للطلاب الغشاشين بعد النتيجة بشهرين ونصف
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365