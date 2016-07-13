هزاع بن زايد يصدر قرارات لأنظمة وبرامج القروض والمنح السكنية

أصدر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان 4 قرارات تتعلق بنظام برامج قروض الإسكان، ونظام برامج المنح السكنية في أبوظبي، وحل هيئة قروض المساكن الخاصة بالمواطنين ولجنة تخصيص الأراضي والمساكن الشعبية، ونظام برامج الخدمات التكميلية الإسكانية في أبوظبي.

برامج قروض الإسكان

ووفقاً للقرارات المنشورة في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، وبموجب قرار مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان بشأن نظام برامج قروض الإسكان في أبوظبي، تقوم الهيئة بتقديم برامج قروض الإسكان لمواطني الإمارة وهي قروض بناء المساكن وقروض توسعة وإضافة للمساكن القائمة وقروض هدم وإعادة بناء المساكن وقروض صيانة المساكن القائمة وقروض شراء المساكن الجاهزة وأية قروض إسكانية أخرى يتم اعتمادها من المجلس.

شروط

وحدد القرار شروط عامة لمقدم الطلب يشترط توافرها فيمن يتقدم بطلب الحصول على أي من برامج قروض الإسكان، حيث يجب أن يكون من مواطني الدولة ويملك خلاصة قيد صادرة من الإمارة..

وان يكون أتم 21 سنة ميلادية، وألا يكون استفاد هو أو زوجه من أية خدمات قروض إسكانية من أية جهة حكومية سواء اتحادية أو محلية باستثناء منح وقروض توسعة وإضافة للمساكن وقروض الهدم وإعادة الهدم وإعادة البناء وقروض الصيانة ، وأية حالات يقرر المجلس استثناءها.

مراجعة

وأن لا يزيد دخل المتقدم الشهري على 15 ألف درهم، على ألا يقل نصيب كل فرد من أسرة مقدم الطلب عن 2500 درهم من الدخل الشهري، ويكون للهيئة مراجعة القيم المالية المذكورة وقيم البرامج الإسكانية المنصوص عليها في هذا النظام بشكل سنوي، أو كلما اقتضى الأمر.

وأوضح القرار أنه عند التقدم بطلب للهيئة لمواطن يحمل خلاصة قيد صادرة من الإمارة يشترط أن لا يقل دخله عن دخل المكفول ومن أقاربه حتى الدرجة الثانية تقبله الهيئة، وبشرط ألا يكون الكفيل ذاته كفيلا لمقترض آخر من الحاصلين على قرض من الهيئة، وفي حالة الأنثى العزباء يشترط أن يكون الكفيل من أقاربها حتى الدرجة الأولى، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون سند الكفالة موثقاً لدى الكاتب العدل.

إقامة

ويشترط الإقامة في الدولة بصفة دائمة للمواطنات المتزوجات من غير المواطنين لمدة لا تقل عن 7 سنوات متتالية وللمطلقات والأرامل من غير المواطنين 5 سنوات متتالية ما لم تتطلب طبيعة العمل غير ذلك.

وحدد القرار قرض بناء المسكن بما لا يقل عن 500 ألف درهم ولا يزيد على مليوني درهم يحصل عليها المواطن لبناء المسكن الخاص بأسرته على الأرض السكنية التي يمتلكها أو الممنوحة له ويتم سداد القرض على شكل أقساط شهرية أو دفعات ميسرة حسبما تحددها الهيئة، تبدأ بعد مرور سنيتن من تاريخ قرار الموافقة على القرض ولا تتجاوز 25 سنة..

ويشترط في مقدم طلب الحصول على قرض بناء مسكن أن يتملك أرضاً سكنية في الإمارة باسمه وخالية من الموانع القانونية للبناء والتصرف، وألا يمتلك السكن الملائم المكتسب بالمنحة، ولا يجوز لمقدم الطلب أن يتقدم بطلب الحصول على أي قرض إلا بعد مضي 25 سنة من تاريخ الموافقة على القرض أو سداد القرض بالكامل أيهما اقصر وفقا لما تحدده الهيئة.

توسعة المساكن

وحدد القرار سقف قرض توسعة المساكن أو الإضافة عليها بـ 500 ألف درهم لتوسعة المسكن القائم أو إدخال الملاحق والإضافات عليه، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية أو دفعات ميسرة حسبما تحدده الهيئة تبدأ بعد مرور سنتين من تاريخ قرار الموافقة على القرض ولا تتجاوز 10 سنوات.

وإذا كان مسكن مقدم الطلب يحتاج إلى أعمال توسعة وصيانة في آن واحد، يتم معاملة الطلب على أنه طلب قرض صيانة وتوسعة مزدوج بقيمة لا تتجاوز مليوناً و100 ألف درهم.

إعادة بناء المساكن

وفيما يتعلق بقرض الهدم وإعادة بناء المساكن فإن الهيئة تتيح للمواطن الحصول على قرض لا يقل عن 500 ألف درهم ولا يزيد على 2 مليون درهم لهدم مسكنه القديم واستبداله بمسكن جديد على ذات الأرض ويتم سداد مبلغ القرض على أقساط شهرية أو دفعات ميسرة تحددها الهيئة ولا تتجاوز 25 سنة.

صيانة المساكن

ووفقاً للقرار تتيح الهيئة للمواطن الحصول على قرض لا تقل قيمته عن 450 ألف درهم ولا تزيد على 750 ألف درهم لصيانة المساكن القائمة، ويتم سداد مبلغ القرض على أقساط شهرية أو دفعات ميسرة حسبما تحدده الهيئة تبدأ بعد مرور سنتين من قرار الموافقة على القرض ولا تتجاوز 15 سنة، ويشترط أن يكون المسكن المراد تنفيذ أعمال الصيانة له صالحاً بذاته للسكن وبحاجة إلى أعمال الصيانة بناء على التقرير الفني.

وذكر القرار أن الهيئة تتيح قرضاً للمواطن بما لا يقل عن 500 ألف درهم، ولا يزيد على مليوني درهم، لشراء المساكن الجاهزة في الإمارة من الأفراد والشركات ويتم سداده على شكل أقساط أو دفعات ميسرة حسبما تحدده الهيئة.

تمويل القروض

وأضاف القرار إن للهيئة وبقرار يصدر عن مجلس الإدارة التعاقد مع أحد المصارف المرخصة للعمل في الإمارة، لإدارة عملية تمويل القروض في هذا النظام وتقديم خدمات الإشراف ومتابعة أعمال البناء لمساكن المواطنين، وفقاً للآليات والضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمصرف المعين وتكون القروض الممنوحة بموجب هذا النظام بلا فوائد ..

ولا يجوز استعمال القرض في غير الغرض الذي خصص من أجله وإلا ترتب على ذلك إلغاء الموافقة على القرض، ويبدأ تحصيل الأقساط المترتبة عليه أيا كان نوعه بعد مرور سنتين من تاريخ قرار الموافقة عليه.

وتحدد قيمة القرض وفترة السداد وعدد الأقساط على ضوء الحالة الاجتماعية والملاءة المالية للمواطن والتقرير الفني حسب الأحوال على أن تكون قيمة القسط الشهري بنسبة لا تقل عن 20% ولا تزيد على 25% من الراتب الشهري لمقدم الطلب أو قيمة مخصص السكن الشهري أيهما أكبر، وبنسبة لا تقل عن 20% ولا تزيد على 25% من الدخل الشهري لمقدم الطلب إذا كان مقدم الطلب لا يتقاضى راتباً شهرياً.

وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة سداد القرض على 25 سنة وفي حال توقف المقترض عن دفع 5 أقساط متتالية أو 10 أقساط متفرقة للهيئة أو المصرف القائم على إدارة عملية التمويل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستيفاء الأقساط المتأخرة من القرض.

حالات الإعفاء

وحدد القرار حالات الإعفاء من سداد القرض وجدولته حيث يعفى ورثة المواطن من سداد قيمة القرض أياً كان نوعه أو ما تبقى منه في حال وفاة المواطن بعد استكمال أو الشروع في الأعمال الإنشائية او الشراء بحسب الأحوال .

وإذا حدثت الوفاة قبل الموافقة على القرض أو بعد الموافقة وقبل الشروع في الأعمال الإنشائية أو الشراء فيلغى طلب القرض.

وللهيئة تأجيل الأقساط أو تخفيض مقدارها أو إعادة جدولتها في حال سداد ما لا يقل عن 20% من إجمالي قيمة القرض، وفي حالة ألا يقل المبلغ المتبقي من الدخل الشهري بعد احتساب الخصومات الأخرى متضمنة قسط قرض السكن عن مبلغ 15 ألف رهم وألا يزيد عدد مرات تأجيل الأقساط على مرتين في العام الواحد.

برامج المنح السكنية

وأصدر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان قراراً بشأن نظام برامج المنح السكنية في أبوظبي والذي تضمن أنواع برامج المنح السكنية حيث تقوم الهيئة بتقديم برامج المنح السكنية والتي تتضمن منح الأراضي السكنية ومنح المساكن الجاهزة، ومنح بيوت الإسكان المؤقت، وأية برامج أو منح إسكانية أخرى يتم اعتمادها من المجلس.

واشترط القرار فيمن يتقدم بطلب للحصول على أي من برامج المنح السكنية، أن يكون حاملاً لجنسية الدولة ويملك خلاصة قيد صادرة من إمارة أبوظبي، وأن يكون قد أتم 21 سنة ميلادية للذكور و 35 سنة ميلادية للإناث المطلقات وغير المتزوجات و 27 سنة ميلادية للأرامل، ويجوز أن تستثنى الحالات الإنسانية من شرط العمر..

وألا يكون قد استفاد هو أو زوجه من أية خدمات إسكانية من أية جهة حكومية سواء كانت اتحادية أو محلية، باستثناء الحالات التي يقرر المجلس استثناءها، على ألا تدخل حصة الوريث في أرض سكنية أو مسكن في عداد المنح المذكورة في الفقرة، ومن الشروط أيضا ألا يزيد دخل المتقدم للطلب الشهري على 15 ألف درهم أو أن يقل نصيب الفرد عن 2500 درهم شهرياً.

منح الأراضي السكنية

ويتيح القرار للمواطن الحصول على أرض سكنية مطورة ذات بنية تحتية متكاملة وجاهزة لأغراض بناء المساكن عليها، ويشترط في مقدم طلب الحصول على منحة الأراضي السكنية توافر عدد من الشروط، ومنها ألا يكون مقدم الطلب قد سبق له الحصول على منحة أرض سكنية منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين فيما عدا حالة الإرث..

وأن يكون قد تقدم بطلب قرض بناء بالتزامن مع طلب منحة الأرض السكنية أو قدم ما يثبت قدرته المالية الذاتية على البناء، وأن يزيد الدخل الشهري لمقدم الطلب على 15 ألف درهم وألا يقل نصيب الفرد على 2500 درهم شهرياً من دخل الأسرة.

منح المسكن الجاهز

وأشار القرار إلى أن منح المسكن الجاهز تتيح للمواطنين الحصول على مسكن قائم وجاهز للسكن يتم بناؤه عن طريق مقاولين ومطورين معتمدين من الهيئة، ويشترط في مقدم طلب الحصول على منحة المسكن الجاهز توافر عدد من الشروط وهي أن يكون معيلاً ويستثنى من ذلك من بلغ سن الـ 50 من العمر وألا يمتلك مسكنا ملائما أو أرضا سكنية في الإمارة بصفة منحة، وأن يتعهد بتسجيل الملكية والانتقال للمسكن الجاهز خلال 60 يوما من تاريخ قرار تخصيص المسكن وأن يستمر بإشغاله.

بيوت الإسكان المؤقت

وأتاح القرار للمواطن الحصول على منح الوحدات السكنية المملوكة للهيئة أو غيرها والمخصصة لإيواء الحالات الطارئة ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الحالات الإنسانية والكوارث الطبيعية وغيرها، ويشترط في مقدم طلب الحصول على منحة بيوت الإسكان المؤقت توافر عدد من الشروط ومنها أن يكون مقدم الطلب مواطنا ويحمل خلاصة قيد صادرة من إمارة أبوظبي..

وان يكون مقدم الطلب ضمن إحدى فئات المواطنين الذين تم توفير المساكن لهم، كما تنظر الهيئة في الطلبات على سبيل الاستعجال وتحدد كيفية ومدة الاستفادة من هذه المنحة، ولا يعتبر المواطن مالكا أو مستأجرا للوحدة الممنوحة له مؤقتا ويحظر عليه استخدامها في غير الغاية المخصصة لها أو التصرف فيها بأية وسيلة أخرى للتصرف.

قرار بحل هيئة قروض الإسكان

أصدر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لأمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان قرار مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان بشأن حل هيئة قروض المساكن الخاصة بالمواطنين ولجنة تخصيص الأراضي والمساكن الشعبية.

ونص على اعتبار كل من هيئة قروض المساكن الخاصة بالمواطنين ولجنة تخصيص الأراضي والمساكن الشعبية ملغاة حكماً بصدور القرارات المنظمة لسير العمل في الهيئة وفقا لحكم المادة الأولى من قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 34 لسنة 2013 بشأن تمديد عمل هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين ولجنة تخصيص الأراضي والمساكن الشعبية.

خدمات تكميلية

وأصدر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان قرار مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان بشأن نظام برامج الخدمات التكميلية الإسكانية في إمارة أبوظبي.

ووفقاً للقرار تقوم الهيئة بتقديم برامج الخدمات التكميلية الإسكانية لمواطني أبوظبي، وذلك ببرنامجي استبدال مسكن بمسكن آخر، واستبدال أرض سكنية بأرض أخرى، وأي برامج تكميلية إسكانية أخرى يتم اعتمادها من المجلس.

استبدال المسكن

وبموجب القرار فإن خدمة استبدال مسكن بمسكن آخر تتيح للمواطن طلب تغيير واستبدال موقع المسكن الممنوح له سابقاً في أي من مشاريع الهيئة، وذلك مع منتفعين آخرين أو من المساكن المتوفرة لدى لهيئة.

ويشترط في مقدم طلب الحصول على خدمة استبدال مسكن بمسكن آخر أن يكون حاصلاً على منحة مسكن بصورة فردية، وتقبل الطلبات المشتركة في حال توافرت كافة الشروط في مقدمي الطلب ويحق للمواطنة الأرملة التقدم بطلب الاستفادة من هذه الخدمة للمسكن الخاص بزوجها المتوفى، وألا يستفيد أي من الطرفين مالياً من عملية الاستبدال.

وأكد القرار أن الأولوية في طلبات استبدال المساكن تعطى وفقاً لاختيار مقدم الطلب، وتوافر المساكن لدى الهيئة، ومدى توافر آخرين راغبين باستبدال مساكنهم الممنوحة ممن تنطبق عليهم الشروط والأحكام المحددة في هذا النظام، وملاءمة المسكن المراد الانتقال إليه لحالة مقدم الطلب وأسرته وأية معايير أخرى حسبما يقرره مجلس إدارة هيئة أبو ظبي للإسكان.

استبدال أرض سكنية

وأوضح القرار أن خدمة استبدال أرض سكنية بأرض أخرى تتيح للمواطن طلب تغيير واستبدال موقع الأرض السكنية الممنوحة له مسبقا وغير المقسمة في أي من مشاريع الهيئة في كافة أرجاء الإمارة، وذلك مع منتفعين آخرين أو من الأراضي المتوفرة لدى الهيئة.

ويشترط في مقدم طلب الحصول على خدمة استبدال أرض سكنية بأرض أخرى أن يكون حاصلاً على منحة أرض بصورة فردية، وتقبل الطلبات المشتركة في حال توافرت كافة الشروط في مقدمي الطلب ويحق للمواطنة الأرمل التقدم بطلب الاستفادة من هذه الخدمة لأرض سكنية الخاصة بزوجها المتوفى.

وألا يستفيد أي من الطرفين ماليا من عملية الاستبدال، ويحق للهيئة سحب الأرض السكنية واتخاذ أية اجراءات بحقه في حال ثبتت مخالفته وألا تتجاوز عدد مرات الاستفادة من هذه الخدمة مرة واحدة فقط، إلا إذا رأت الهيئة ولأسباب تقدرها خلاف ذلك بقرار يصدر عن اللجنة المعنية في الهيئة.

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أصدر سعيد عيد الغفلي رئيس المكتب التنفيذي التعميم رقم 10 لسنة 2016 إلى كافة الجهات والشركات الحكومية في أبوظبي باعتماد مدينة زايد مركزاً إدارياً للمنطقة الغربية بالإمارة. أبوظبي – البيان