" الإسكان" تدرس" السماح بـ" تعلية" المبانى فى المدن الجديدة

تدرس هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، السماح لأصحاب العقارات فى المدن الجديدة، بـ"التعلية" مقابل دفع غرامة مالية لجهاز المدينة التى يقع بها العقار.

وكشفت مصادر مطلعة، من داخل هيئة المجتعات العمرانية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن السماح بتعلية المباني "دور واحد"ستتم وفقاً لضوابط بينها عدم استفادة اصحاب العقارات والمباني من موافقات سابقة بالتعلية.

ومن بين الضوابط التي ستفرضها الهيئة، أن تستوعب شبكة الصرف الصحى بالمنطقة المتواجد بها العقار الزيادة السكانية فى حال التعلية، وألا يكون صاحب العقار قدر ارتكب أية مخالفات قبل ذلك، وأن يكون الموقف المالى سليم.

وحول قيمة الغرامة المقرر دفعها مقابل التعلية، أكدت المصادر أن مجلس هيئة المجتمعات العمرانية، حدد الغرامة بمتوسط سعر متر شراء قطعة الأرض.

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