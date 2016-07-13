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محافظ كفر الشيخ يناقش مع مسئولى الإعلام بأجهزة المحافظة مبادرة "حلوة يا بلدى"

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محافظ كفر الشيخ يناقش مع مسئولى الإعلام بأجهزة المحافظة مبادرة "حلوة يا بلدى" محافظ كفر الشيخ يناقش مع مسئولى الإعلام بأجهزة المحافظة مبادرة "حلوة يا بلدى"
أعلن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم إطلاق مبادرة "حلوة يا بلدى" على مستوى المحافظة من مدينة كفر الشيخ يوم السبت 16 يوليو الحالى الساعة 11 صباحاً ولمدة أسبوع، بحضور وسائل الإعلام.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ بديوان عام المحافظة بمسئولى الإعلام بالمراكز والمدن والوحدات القروية والمديريات والإدارات الفرعية بالمحافظة، بحضور محمد الصيرة السكرتير العام للمحافظة، لمتابعة استعدادات المحافظة لمبادرة "حلوة يا بلدى"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر، ومحافظ كفر الشيخ فى الفترة من 16 يوليو حتى 23 يوليو الجارى، لتعظيم دور المشاركة المجتمعية والشباب وقطاعات وهيئات ومؤسسات الدولة بمحافظة كفر الشيخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن فى نهاية المبادرة سيتم الإعلان عن أفضل مدينة وأفضل حى، وأفضل شارع، وأفضل مؤسسة، وأفضل قرية، وأفضل مدرسة وأفضل مستشفى، تمنح خلالها ثلاث رحلات عمرة والعديد من الجوائز ومكافآت للمتميزين.

وأوضح " المحافظ " أنه سيتم توثيق أعمال المبادرة بالتصوير قبل وأثناء وبعد الانتهاء من أعمال النظافة والتجميل، ويتولى مسئولى الإعلام بالوحدات المحلية والقطاعات أرشفة الصور يومياً وإرسال أهم الصور المعبرة والمختصرة عن أعمال المبادرة فى دائرتهم على "الواتس آب " رقم 01159080748،
>لافتاً إلى أن المبادرة تتم بمشاركة الشباب ومختلف أطياف المجتمع.

ومن جانبه، قال محمد الصيرة السكرتير العام، أن الرسالة الإعلامية والقائمين عليها والآجهزة التنفيذية كلاً منهم يكمل الآخر، والجميع يعملون لمصلحة هذا الوطن العزيز.

وأضاف " الصيرة " أنه يتعين على الجميع نقل أخبار وأحداث المحافظة بموضوعية، لافتاً إلى أن هناك علاقة قوية بين الإعلام والتنمية.

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