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تجمهر أهالى قرية "شونى" بالغربية احتجاجا على انقطاع مياه الرى

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تجمهر أهالى قرية "شونى" بالغربية احتجاجا على انقطاع مياه الرى تجمهر أهالى قرية "شونى" بالغربية احتجاجا على انقطاع مياه الرى
تجمهر العشرات من الفلاحين بقرية شونى التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، منذ قليل، أمام نقطة الشرطة بالقرية احتجاجا على انقطاع مياه الرى منذ شهر وسط تجاهل تام من المسئولين..

وقال الفلاحون، إنهم تقدموا ببلاغات عديدة واستغاثات عاجلة، لكل من وزير الرى ومحافظ الغربية ووكيل وزارة الرى بالمحافظة، متضررين من انقطاع مياه الرى، وتهديد المحاصيل بالموت عطشا، كما تقدموا بشكاوي ضد رى الغربية متهمين إدارة مركز طنطا بالتقاعس .

وحرروا المحضر رقم 4 أحوال تحت رقم 604، ضد مسئولي الرى ومحافظة الغربية، كما هددوا بالتصعيد والتظاهر أمام ديوان عام المحافظة حال دوام جفاف الترع والمساقى، مطالبين المحافظ بالتدخل وإنقاذ محصول الأرز والذرة من الموت.

- تجمهر أهالى قرية بالمحلة أمام ديوان محافظة الغربية بسبب انقطاع مياه الرى
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