أخبار عاجلة

التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

في المباراة الأولى لرودجرز.. فريق من جبل طارق يحرج سيلتك بدوري الأبطال

Google+ Print
في المباراة الأولى لرودجرز.. فريق من جبل طارق يحرج سيلتك بدوري الأبطال في المباراة الأولى لرودجرز.. فريق من جبل طارق يحرج سيلتك بدوري الأبطال

سقط فريق سيلتك الاسكتلندي في مفاجأة مدوية أمام لينكولن ريد امبس بطل جبل طارق بهدف في ذهاب الدور الثاني التمهيدي من دوري أبطال أوروبا.

وفشل الأيرلندي بريندن رودجرز في تحقيق نتيجة إيجابية في أول مباراة رسمية له على رأس الجهاز الفني لسيلتك.

وسجل لي كاسكيارو مهاجم ريد امبس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48 من عمر المباراة بتسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء بعد التخلص من مدافعي سيلتك بمهارة رائعة.

لي كاسكيارو هو المهاجم صاحب أول أهداف منتخب جبل طارق في شباك اسكتلندا العام الماضي.

وينتظر سيلتك مباراة العودة يوم الأربعاء لتعويض الهزيمة والصعود للدور الثالث من دوري أبطال أوروبا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع