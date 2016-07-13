في المباراة الأولى لرودجرز.. فريق من جبل طارق يحرج سيلتك بدوري الأبطال

سقط فريق سيلتك الاسكتلندي في مفاجأة مدوية أمام لينكولن ريد امبس بطل جبل طارق بهدف في ذهاب الدور الثاني التمهيدي من دوري أبطال أوروبا.

وفشل الأيرلندي بريندن رودجرز في تحقيق نتيجة إيجابية في أول مباراة رسمية له على رأس الجهاز الفني لسيلتك.

وسجل لي كاسكيارو مهاجم ريد امبس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48 من عمر المباراة بتسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء بعد التخلص من مدافعي سيلتك بمهارة رائعة.

لي كاسكيارو هو المهاجم صاحب أول أهداف منتخب جبل طارق في شباك اسكتلندا العام الماضي.

وينتظر سيلتك مباراة العودة يوم الأربعاء لتعويض الهزيمة والصعود للدور الثالث من دوري أبطال أوروبا.