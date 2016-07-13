أنشيلوتي: رونالدو لن يغادر ريال مدريد

يؤمن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونيخ أن كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد لن يغادر الفريق الإسسباني من أجل الانتقال للفريق البافاري.

وتربط المدرب الإيطالي علاقة قوية بصاروخ ماديرا منذ توليه مسؤولية الإدارة الفنية لريال مدريد قبل رحيله عنه.

وتحدث أنشيلوتي لصحيفة "بيلد" الألمانية قائلا:"أحب طريقة التزام رونالدو".

واستدرك"الصحفيون يسألونني دائما حول مدى صعوبة العمل مع لاعب مثله أو مثل زلاتان إبراهيموفيتش، لكن الإجابة تكون إنني أتعامل معهم بسهولة كبيرة".

وأوضح"هؤلاء اللاعبون لديهم التزام تام بكل شيء ويكونون دائما في قمة تركيزهم".

وأردف"العديد من الأشياء يمكن أن تحدث في كرة القدم، لكن من الصعب للغاية رؤية رونالدو يغادر ريال مدريد لفريق آخر".

وأتم"ذلك الأمر ينطبق أيضا على فيليب لام وتوماس مولر في بايرن ميونيخ وباولو مالديني الذي قضى مسيرته بالكامل في ميلانن فتلك النوعية من اللاعبين يهتمون كثيرا لأمر الأندية التي يلعبون بها".