أخبار عاجلة

التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الرقص على أنغام السمسمية على شاطئ قناة السويس عشق السوايسة

Google+ Print
الرقص على أنغام السمسمية على شاطئ قناة السويس عشق السوايسة الرقص على أنغام السمسمية على شاطئ قناة السويس عشق السوايسة
لما غنى محمد حمام لبيوت السويس: (استشهد تحتك وتعيشى أنت) غنت كلها وراءه، ولما قال الكابتن غزال على انغام السمسمية: (فات الكتير يا بلدنا.. ما بقاش إلا القليل) كان النغم فى الوريد الوطنى زلزال حماس، وحينما حاول الصهاينة حصار الناس والبيوت فى السويس بعد الثغرة، قال غزالى على انغام السمسمية بصوت عالى وعضم أخواتنا..نلموا..نلموا.. نسنوا..نسنوا..ونعمل منه مدافع وندافع وندافع، ونجيب النصر هدية لمصر.

السمسمية هى عنوان المقاومة وعشق السويس الدائم لدى شعب السويس الذى يعشق هذه الآلة ويعشق العزف عليها والأستماع إلى انغامها فى كل الأوقات والأزمنة، وبالرغم من مرور السنوات ولكن مازالت السمسمية هى التعبير عن عشق بلد الغريب ورمز الفرحة السويسية.

وخلال حروب المقاومة فى 56 و67 وحرب الاستنزاف وفى أكتوبر 73 كانت أوتار السمسمية دائما تعزف مع ضربات الصمود والمقاومة من اجل حماية الناس والعرض والبيوت.

ويعود أصل آلة السمسمية كآلة فرعونية سميت حينها "الكنارة الفرعونية"، لكنها أصغر حجمًا وبـ7 أوتار صنعت من أمعاء الحيوان، أما الآن، فتصنع بشكل محلى، وتستخدم لإحياء المناسبات مثل الأفراح أو ما شابه فى المحافظات، ومدن القنال وتتكون من أوتار من أسلاك صلبة رفيعة بـ5 أوتار وتشد على صندوق خشبى، أما عن العزف فيتم بالضرب على تلك الأسلاك.

وارتبطت السمسمية بقناة السويس منذ حفر القناة، وقد جاءت الآلة من أعالى الصعيد من أهل النوبة وحدود السودان مع العمال الذين استخدموها عبر لياليهم الطوال فكانت ألحانها وأغانيها بمثابة العزاء والسلوان بالتغلب على الغربة وحدة وقسوة العمل والاغتراب التى استمرت لعشر سنوات.

وتوفى خلال حفر قناة السويس أكثر من 120 ألف عامل مصرى فى ظروف قاسية وكانت الآلة من أجل التسلية والسمر ويقال أن بعض النوبيين مما كانوا يجيدون العزف على آلة الطنبورة هم أول من نقلوا هذا الفن إلى مدن القناة حتى انتشرت وترسخت وأصبحت الآلة بألحانها وكلماتها من التراث الموسيقى الغنائى الفلكلورى لمدن القناة لتميزهم آلة السمسمية عن غيرهم من الأقاليم المصرية الأخرى.

وبعشق السوايسة العزف على أنغام السمسمية والرقص على أنغامها على شط قناة السويس، ويحلم كل سويسى حاليا بالعودة من جديد للجلوس على شط قناة السويس ببورتوفيق، المغلق الممشى الخاص به منذ عام 2012 لدواعى أمنية.

وقال علاء الدين عبدالمنعم، مهندس زراعى بالسويس، أن لكل سويسى ذكرى جميلة على شط قناة السويس فى بورتوفيق وعشق الاستماع لأنغام السمسمية على شط القناة هو مزاج سويسى أصيل، فالسمسمية فى عقل وقلب كل سويسى وشط القناة فى بورتوفيق هو متنفس الروح للسوايسة التى نتمنى جميعا العودة إليها مرة أخرى والجلوس على شط القناة فى ممشى بورتوفيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر