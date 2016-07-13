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"السياحة": استئناف العمل بمبادرة "مصر فى قلوبنا" أغسطس المقبل

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"السياحة": استئناف العمل بمبادرة "مصر فى قلوبنا" أغسطس المقبل "السياحة": استئناف العمل بمبادرة "مصر فى قلوبنا" أغسطس المقبل
أعلن اللواء أحمد حمدى، نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة، استئناف العمل بمبادرة " فى قلوبنا" اعتبارا من أغسطس المقبل، حتى نهاية العام الجارى، وتهدف المبادرة لاستمرار تنشيط السياحة الداخلية فى ظل النجاح الذى تم تحقيقه خلال الفترة الماضية .

وقال حمدى لـ " اليوم السابع" ، على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد للإعلان عن تفاصيل فعاليات مهرجان "الفنون والفلكلور الأفرو– صينى" والمقرر تنظيمه فى الفترة من 21 إلى 27 يوليو الجارى، إنه سيتم عرض التصور النهائى لآليات العمل للمبادرة وحجم الميزانية المقرر تخصيصها من صندوق السياحة على يحيى راشد وزير السياحة خلال الأسبوعين المقبلين، للموافقة على استكمال العمل بمبادرة "مصر فى قلوبنا" .

وأضاف أن الملامح الأولى لبرامج المبادرة ستعتمد على تخفيض قيمة الدعم على كل مستفيد والتى كانت تبلغ 500 جنيه، موضحا أن البرامج السياحية ستختلف وفقا لكل مدينة سياحية على حدى، وهناك برامج بأسعار مخفضة " طابا – نويبع – دهب" وكذلك " الأقصر – أسوان" نظرا لتدنى الحركة السياحية الوافدة إلى تلك المدن، مشيرا إلى ان هناك برامج أخرى لمدينتى " شرم الشيخ – الغردقة" سوف تتناسب مع شريحة كبيرة من المجتمع المصرى.

يشهد مهرجان "الفنون والفلكلور الأفرو– صينى" مشاركة 17 دولة هى "الصين، مصر، جنوب أفريقيا، نيجريا، الكاميرون، تونس، الجزائر، المغرب، جامبيا، اثيوبيا، كينيا، السودان، النيجر، أوغندا، الكونجو، جيبوتى، رواندا، السنغال"، مستهدفا تدعيم العلاقات المصرية الافريقية الصينية، والاحتفال بمرور 60 عاما على العلاقات المصرية الصينية بصفة خاصة وما تشهده هذه العلاقات من نمو فى مختلف المجالات بصفة عامة.

ويشمل المهرجان العديد من الفعاليات التى تعكس فنون وثقافة اللدول المشاركة ويحظى بتغطية إعلامية مكثفة من وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية ويعد قيمة ثقافية وجسر للتواصل والتبادل المعرفي بين الشعوب، وتأكيداً على دور مصر الريادى فى إستضافة تلك الاحداث العالمية خاصة الوقت الراهن.

وزير السياحة يعلن تفاصيل مهرجان "الفنون والفلكلور الأفروصينى" بمشاركة 22 دولة
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مصر 365

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