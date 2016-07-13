عبد الحفيظ: نحاول الخروج بأقل الخسائر بعد التتويج بالدوري

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إن دوافع الفريق اختلفت كثيرًا بعد التتويج ببطولة الدوري الشهر الماضي.

وأوضح عبد الحفيظ "في المرحلة الماضية، كنا نسعى لتحقيق أكبر المكاسب، وبالفعل، حققنا الهدف الأهم بالفوز ببطولة الدوري قبل نهاية المسابقة بأسابيع".

وأضاف عبر قناة "الحياة 2": "أما المرحلة الحالية، يخطط الجهاز الفني للخروج بأقل الخسائر في ظل الغيابات والإصابات والإجهاد، وكذلك منح الفرصة للاعبين جدد".

وواصل: "وفي ظل كل هذه الصعوبات، الفريق مطالب بتحقيق الفوز، خاصة أن بطولة الكأس مسابقة مليئة بالمفاجآت، ونتائجها غريبة دائما".

وأشار عبد الحفيظ إلى أن تأجيل مباراة سموحة في دور الثمانية للكأس إلى أول أغسطس، مفيد للغاية للجهاز الفني، وتمنحه فرصة لاستغلال 19 يومًا لمنح راحة لبعض اللاعبين.

وتابع: "بعد هذه المدة الطويلة، ستتحسن أحوال الفريق، بعد استعادة الفريق بعض لاعبيه المعارين، وسينضم إلينا لاعبين جدد".

واختتم: "نركز في الفترة الحالية على الاستعداد جيدًا لمباراتي الوداد في دوري الأبطال، لأنها بمثابة مباريات نهائية، ونسعى لتحقيق الفوز".