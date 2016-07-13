أخبار عاجلة

التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

جابر نصار لطلاب "حقوق القاهرة" المتظلمين من النتيجة: القضاء أمامكم

Google+ Print
جابر نصار لطلاب "حقوق القاهرة" المتظلمين من النتيجة: القضاء أمامكم جابر نصار لطلاب "حقوق القاهرة" المتظلمين من النتيجة: القضاء أمامكم
أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن طلاب كلية الحقوق لم يظلموا خلال عملية التصحيح الأخيرة، مشيرا إلى أن الجامعة لم ولن تعد الطلاب بأى درجات إضافية مخالفة للقانون.

وأضاف نصار، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن رفع بعض طلاب كلية الحقوق دعوى قضائية ضد جامعة القاهرة ورئيسها بسبب سوء درجات الكلية، يعد سلوكا حضاريا وتصرفا قانونيا نرحب به، وإذا حكم لهم القضاء، فأحكام القضاء على رؤسنا"، موضحا أن نتيجة هذا العام بكلية الحقوق أفضل نتيجة فى السنوات الأخيرة..

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن التقاضى حق دستورى مكفول لكل مواطن لا يستطيع تقبل قرارات الجامعة أو غيرها سواء كان موظف أو طالب، موضحًا أن قرار إعلان النتيجة إدارى يجوز الطعن فيه، من خلال تقديم تظلم ويتم مراجعة جمع الدرجات وليس إعادة تصحيح الورقة من جديد.

وأكد نصار، أَن الجامعة راعت الظروف الامتحانية فى التصحيح، وجاءت نتائج كلية الحقوق هذا العام أفضل النتائج، حيث لا توجد مادة واحدة قلت نسبة النجاح فيها عن 50%".

وقال إن إرضاء الطلاب صعب المنال، فكلية الحقوق منظومة بها 40 ألف طالب، فإذا قامت الجامعة برفع درجات الرأفة إلى 10 درجات سيطلب البعض أن تزيد إلى 20 درجة.


>جابر نصار ينفى تصريح عميد الحقوق عن ضياع أوراق الإجابة: "مافيش حاجة اتسرقت"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365