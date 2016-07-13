جابر نصار لطلاب "حقوق القاهرة" المتظلمين من النتيجة: القضاء أمامكم

أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن طلاب كلية الحقوق لم يظلموا خلال عملية التصحيح الأخيرة، مشيرا إلى أن الجامعة لم ولن تعد الطلاب بأى درجات إضافية مخالفة للقانون.

وأضاف نصار، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن رفع بعض طلاب كلية الحقوق دعوى قضائية ضد جامعة القاهرة ورئيسها بسبب سوء درجات الكلية، يعد سلوكا حضاريا وتصرفا قانونيا نرحب به، وإذا حكم لهم القضاء، فأحكام القضاء على رؤسنا"، موضحا أن نتيجة هذا العام بكلية الحقوق أفضل نتيجة فى السنوات الأخيرة..

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن التقاضى حق دستورى مكفول لكل مواطن لا يستطيع تقبل قرارات الجامعة أو غيرها سواء كان موظف أو طالب، موضحًا أن قرار إعلان النتيجة إدارى يجوز الطعن فيه، من خلال تقديم تظلم ويتم مراجعة جمع الدرجات وليس إعادة تصحيح الورقة من جديد.

وأكد نصار، أَن الجامعة راعت الظروف الامتحانية فى التصحيح، وجاءت نتائج كلية الحقوق هذا العام أفضل النتائج، حيث لا توجد مادة واحدة قلت نسبة النجاح فيها عن 50%".

وقال إن إرضاء الطلاب صعب المنال، فكلية الحقوق منظومة بها 40 ألف طالب، فإذا قامت الجامعة برفع درجات الرأفة إلى 10 درجات سيطلب البعض أن تزيد إلى 20 درجة.

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