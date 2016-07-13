صرف 41 ألف جنيه إعانات عاجلة لضحايا قذيفتين بالشيخ زويد ورفح

أعلنت محافظة شمال سيناء مساء اليوم فى بيان لها أنه تم صرف مبلغ 41 ألف جنيه كإعانات عاجلة لمضارى القذيفتين بالشيخ زويد ورفح.

وأشار البيان إلى أن اللواء سامح عيسى سكرتير عام محافظة شمال سيناء أفاد بأنه تم صرف هذا المبلغ من صندوق المحافظة طبقًا لتوجيهات اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء على أن تقوم الجهات المعنية الأخرى باتخاذ الإجراءات لصرف التعويضات المناسبة بناء على القوانين المنظمة لذلك .

وتم صرف مبلغ 14 ألف جنيه لشهيدى القذيفتين بواقع 7000 جنيه لكل شهيد، ومبلغ 27 ألف جنيه بواقع 3000 جنيه لكل مصاب من مصابى القذيفتين .

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