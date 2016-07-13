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"حماة الوطن" بالاسكندرية يبدأ فى تجهيز قوائمه لخوض انتخابات المحليات

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"حماة الوطن" بالاسكندرية يبدأ فى تجهيز قوائمه لخوض انتخابات المحليات "حماة الوطن" بالاسكندرية يبدأ فى تجهيز قوائمه لخوض انتخابات المحليات
اجتمعت مساء اليوم الثلاثاء، الأمانة العامة لحزب حماة الوطن بالاسكندرية برئاسة الدكتور محمد نور الدين مساعد رئيس الحزب وأمين عام محافظة الاسكندرية، لمناقشة آخر المستجدات فى ملف انتخابات المجالس المحلية القادمة.

وأكد عمر عوض، المسئول الاعلامى للحزب، أن أمانة الحزب بدأت الاستعداد للانتخابات المحليات القادمة بإعداد قوائم بكل كوادر الحزب وأنه قادر على النزول بقوائم مكتملة قادرة على المنافسة والفوز لما تمتلكه من مقاومات تتركز فى قوة مرشحيه.

وأضاف" عوض"، أن الحزب بالاسكندرية لا يستبعد دخول قوائم أخرى مكونة من تحالفات جديدة، طالما تتوافق مع مبادئ وأهداف الحزب، لافتا إلى أن حزبه يدرس حاليا جميع العروض بهذا الموضوع وإن لم يستقر على إحداها، وسيخوض الانتخابات بقوائم باسم حماة الوطن.

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