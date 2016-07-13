غضب بين أهالى نكلا العنب بالبحيرة لغلق بوابات الملعب الخماسى

فؤجئ شباب قرية نكلا العنب التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، أمس الثلاثاء، بغلق بوابات الملعب الخماسى الحديث أمام جميع المراحل العمرية المختلفة للممارسة النشاط الرياضى الصيفى رغم سداد اشتراكات العضوية السنوية للأعضاء عقب الانتهاء من تجهيز المعلب فى بداية شهر رمضان المبارك واستلامه من قبل اللجنة المؤقتة عقب استقالة مجلس الإدارة السابق.

وأكد شباب قرية نكلا العنب، أن سبب غلق مجلس إدارة النادى للملعب لممارسة النشاط الرياضى عقب رفض الأعضاء دفع رسوم إضافية كل تدريب لممارسة النشاط الرياضى رغم سداد الاشتراكات السنوية لجميع المراحل العمرية المختلفة من سن 6 سنوات إلى باقى المراحل العمرية المختلفة.

وأضاف الشباب، إدارة مركز شباب نظمت دورة رمضانية كبرى اشترك فيها أكثر من 30 فريق من جميع القرى المجاورة بمبلغ 100 جنيه رسوم الفريق الواحد، مشيرين أن الإدارة تريد فرض رسوم للتدريبات بحجة صيانة المعل الحديث على الرغم من أن فترة النشاط اليومى 3 ساعات فقط وباقى اليوم الملعب مغلق.

وأوضح الشباب أن مجلس الإدارة يرغب فى تحويل النشاط الرياضى إلى " بزنس " وجمع المبلغ المراد توريده لوزارة الشباب والرياضة من التدريبات الخاصة بالنشاط الرياضى، لافتين أن هناك 21 ساعة الملعب بدون نشاط فيها، فيجب استخدام المعلب فى إقامة أكاديميات لتعليم كرة القدم، هذا بالإضافة لتأجير الملعب ليلًا مثل باقى الملاعب.

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