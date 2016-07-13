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بدء التشغيل التجريبى لوحدة الغسيل الكلوى بالرديسية فى إدفو

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بدء التشغيل التجريبى لوحدة الغسيل الكلوى بالرديسية فى إدفو بدء التشغيل التجريبى لوحدة الغسيل الكلوى بالرديسية فى إدفو
أكد الدكتور وليد عامر مدير مستشفى إدفو العام بأنه تم بدء التشغيل التجريبى لوحدة الغسيل الكلوى بمدينة الرديسية بإدفو.

وأضاف الدكتور وليد عامر، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن وحدة الغسيل الكلوى بالرديسية تتبع إداريا وفنيا وماليا، لمستشفى إدفو العام وتستهدف الوحدة تقديم الخدمة العلاجية لمرضى الغسيل الكلوى بمنطقة شرق مركز إدفو والبالغ عددهم 70 مريضا تقريبا.

وأوضح مدير مستشفى إدفو العام أن وحدة الغسيل الكلوى بمدينة الرديسية مزودة بـ 6 ماكينات غسيل كلوى بالجهود الذاتية فضلا عن أنه سوف يتم دعمها بعشرة ماكينات غسيل كلوى من مستشفى ادفو العام.

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