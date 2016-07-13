الأهلي: هذا هو موعد سفر رمضان صبحي إلى إنجلترا

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق سيغادر القاهرة خلال ساعات لإنهاء إجراءات انتقاله لستوك سيتي.

واقترب نجم الأهلي ومنتخب مصر صاحب الـ19 عاما من الانتقال إلى ستوك بعد الاتفاق مع النادي الأحمر على تفاصيل التعاقد. ( تعرف على التفاصيل )

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة ON tv يوم الثلاثاء: "سيطير رمضان صبحي إلى إنجلترا مساء الأربعاء أو صباح الخميس".

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وبرر مدير الكرة بالأهلي قبول العرض بأن العرض الإنجليزي كان ضخما ومن الصعب رفضه، وهو ما حدث مع ماليك إيفونا أيضا.

فقد أتم المهاجم الجابوني انتقاله إلى فريق لنادي تيانجين الصيني في صفقة تدخل لخزينة الأهلي نحو 8 ملايين يورو.

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