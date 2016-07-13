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اسرائيل تنتقد وزير خارجية فرنسا للقائه نوابا من حزب الله

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اسرائيل تنتقد وزير خارجية فرنسا للقائه نوابا من حزب الله اسرائيل تنتقد وزير خارجية فرنسا للقائه نوابا من حزب الله
انتقدت اسرائيل، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت بسبب اجتماعه بنواب من حزب الله خلال زيارته الى لبنان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ايمانويل نحشون ان الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية لا تفرق بين ذراع عسكرية وذراع سياسية لحزب الله الذي تعتبره منظمة ارهابية، ليس هناك اي سبب يدعو فرنسا لان تتصرف بشكل مغاير.

والذراع العسكرية لحزب الله مدرجة على قائمة الاتحاد الاوروبي للمنظمات الارهابية، في حين ان الجامعة العربية صنفت فى مارس الحزب الشيعي منظمة ارهابية.

وكان الوزير الفرنسي التقى خلال زيارته الى لبنان العديد من القادة السياسيين من جميع الاتجاهات وبينهم نواب في حزب الله.

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مصر 365