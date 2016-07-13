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البحرين: إلقاء القبض على منفذى هجوم إرهابى وقع نهاية يونيو الماضى

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البحرين: إلقاء القبض على منفذى هجوم إرهابى وقع نهاية يونيو الماضى البحرين: إلقاء القبض على منفذى هجوم إرهابى وقع نهاية يونيو الماضى
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنها ألقت القبض على منفذى هجوم إرهابى في قرية العكر الشرقى وتسبب بوفاة سيدة وإصابة أطفالها الثلاثة في نهاية شهر يونيو الماضى.

وقالت الوزارة فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم الثلاثاء ، إن الأشخاص الثلاثة الذين نفذوا الهجوم تدربوا على يد الحرس الثورى الإيرانى.

وأوضحت أنها ألقت القبض على أحد المنفذين ويدعى حسن الحايكى (35 عاما) وقد تلقى تدريبات عسكرية على صناعة واستخدام الأسلحة والمتفجرات على يد عناصر من الحرس الثوري الإيرانى، مشيرة إلى أن المتهم الآخر يدعى حسين مرزوق (26 عاما) سافر إلى إيران حيث تلقى تدريبات عسكرية على تركيب المتفجرات وزرع القنابل بالإضافة إلى استخدام أسلحة "آر بي جي" والكلاشينكوف.

وأضافت أن السلطات تواصل التحريات للقبض على المدعو حسين حسين (27 عاما) الهارب والموجود في إيران والمرتبط بعلاقة وثيقة بالحرس الثوري الإيراني ومحكوم عليه في عدد من قضايا صناعة المتفجرات والقتل العمد.

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