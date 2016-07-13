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عبلة كامل تمنع تصوير الجزء الخامس من "سلسال الدم" لأسباب مادية

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الثلاثاء 12-07-2016 22:45

رغم عدم الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة من الجزء الرابع لملحمة "سلسال الدم"، بدأت الشركة المنتجة المفاوضات مع نجوم المسلسل لتقديم الجزء الخامس، ولكن المفاجأة كانت رفض النجمة عبلة كامل التوقيع على العقود الجديدة إلا بعد مضاعفة أجرها وهو ما رفضته الشركة.

عبلة كامل قررت التفرغ لاستكمال تصوير مشاهدها المتبقية بالجزء الرابع وسافرت لمدينة الإسكندرية، على أن تعاود المفاوضات مع الشركة المنتجة بعد انتهاء التصوير، علماً بأن الجزء الجديد يضم من النجوم الجدد الفنانة رانيا فريد شوقي بدور زوجة رياض الخولي، والفنان أحمد بدير، والفنان أحمد سلامة بديلاً للنجم المعتذر أحمد سعيد عبد الغني، وتدور أحداث الجزء الرابع عن مرحلة ما بعد ثورة يناير وحكم الجماعات الإسلامية، بينما من المقرر أن يناقش الجزء الخامس أحداث ثورة يونيو.

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سيدتي

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